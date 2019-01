Ärzte Zeitung online, 23.01.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Internationaler Vergleich

Hohe Sozialausgaben in Deutschland

BERLIN. In Deutschland lag der Anteil öffentlicher Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt mit 25,1 Prozent zuletzt deutlich über dem OECD-Durchschnitt (20,1 Prozent). In Österreich waren es sogar 26,6 Prozent, so die OECD.

In beiden Ländern ist die Quote seit 1990 ungefähr so schnell gestiegen wie im OECD-Durchschnitt.

Am höchsten sind die Ausgaben für Alterssicherung, Gesundheitsversorgung und Arbeitslosenunterstützung in Frankreich (31,2 Prozent) und Belgien (28,9 Prozent). Mexiko (7,5 Prozent) hat die niedrigsten Anteile. (dpa)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich