"Heilpraktikerberuf bleibt wichtiger Bestandteil des Gesundheitswesens!"

absolut. Nur weil die damals in den 90ern von Herrn Seehofer den Raum bekommen haben und die (irren, anspruchsvollen, Betreuung fordernden) Patienten etwas meinen, heißt das lange nicht, daß es wissenschaftlich korrekt ist. Bin völlig der Meinung des Vorredners, daß die Heilpraktiker, wie jeder paramedizinische Beruf, sich nur jeden Raum und Ruhm nehmen, den sie kriegen können, ohne einen Bruchteil des Aufwands bei Qualifikation zum Studium (Abischnitt), Ausbildung (lächerlich!!) oder Betriebsführung zu haben. ERSATZLOS WEG MIT DIESEM CHICHI!!



Mitnichten! Der Aufruf des Münsteraner Kreises zu einer längst überfälligen und kritischen Auseinandersetzung zu den oftmals wirren Thesen vieler Heilpraktiker war doch erst das Praeambulum.

Die Behauptung, dass der Heilpraktikerberuf ein "wesentlicher Bestandteil des deutschen Gesundheitswesens" sei, entspringt offenbar einer, in diesen Kreisen so häufigen Selbsttäuschung und -überschätzung und bedarf in der Tat einer öffentlich wahrnehmbaren, aufklärenden und korrigierenden Diskussion. Das wird dann die Sinfonie 2018 sein. "... Kritikfeuer der Öffentlichkeit und Krise erfolgreich überwunden" ?Mitnichten! Der Aufruf des Münsteraner Kreises zu einer längst überfälligen und kritischen Auseinandersetzung zu den oftmals wirren Thesen vieler Heilpraktiker war doch erst das Praeambulum.Die Behauptung, dass der Heilpraktikerberuf ein "wesentlicher Bestandteil des deutschen Gesundheitswesens" sei, entspringt offenbar einer, in diesen Kreisen so häufigen Selbsttäuschung und -überschätzung und bedarf in der Tat einer öffentlich wahrnehmbaren, aufklärenden und korrigierenden Diskussion. Das wird dann die Sinfonie 2018 sein.