Illegaler Handel zu Lasten der GKV?

Ob diese Zahlen so stimmen und ob es sich da tatsächlich um kriminelle Handlungen zu Lasten der GKV handelt sei mal dahin gestellt. Es gibt kaum noch Blutzuckermessgeräte, aus denen sich nicht die Daten auslesen lassen. Damit könnte also jeder Vreordner problemlos den Teststreifenverbrauch seiner Patienten überprüfen. Darüber hinaus würde es auch dazu führen, dass Therapieentscheidungen aufgrund von tatsächlichen Messungen und nicht von handschriftlichen Aufzeichnungen getroffen werden. Noch immer gilt hier immer noch zu häufig das Tagebuch der Patienten als Mittel der Wahl. Ich persönlich sehe dort den viel größeren Schaden für unser Gesundheitssystem als durch den "Illegalen" Handel von Teststreifen. Hätte also irgendwer ein echtes Interesse so etwas zu verhindern, dann wäre es sehr leicht möglich die Belieferung/ Verordnung der Patienten nach deren Verbrauch von Teststreifen zu organisieren. Insofern sehe ich diesen Beitrag eher als Polemik mit fraglichen Ziel.