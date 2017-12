Ärzte Zeitung online, 19.12.2017 1

Demenz

Stuttgarter Projekt erhält europäische Weihen

STUTTGART/SOFIA. Die europäische Stiftungsinitiative "European Foundations‘ Initiative on Dementia" (EFID) hat zwölf Organisationen prämiert, die sich für Demenzkranke stark machen. Wie die Robert Bosch Stiftung als EFID-Mitglied mitteilt, reüssierte als einziges Projekt aus Deutschland der "Demenz Support Stuttgart" für ihr Video-Projekt "KuKuK-TV. Kultur, Begegnung, Teilhabe – Wir sind dabei!". Der YouTube-Kanal diene als Plattform für Betroffene, Angehörige und Interessierte, die hier ihre Ansichten teilen und auf kreative Art für sich und andere Betroffene aktiv sein können. Die Preise werden am 23. Januar unter der Schirmherrschaft des bulgarischen EU-Ratsvorsitzes in Sofia verliehen. (maw)