Das BGH-Urteil zu Arztbewertungs-Portalen steht kurz bevor

Gespannter Blick nach Karlsruhe: Welche Rechte haben Ärzte gegenüber Portalbetreibern? Eine Dermatologin fordert von einem Betreiber die Löschung des eigenen Eintrags.

KARLSRUHE. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will am Dienstag sein mit Spannung erwartetes neues Urteil zum Arzt-Bewertungsportal Jameda verkünden. Eine Hautärztin aus Köln verlangt, dass das Bewertungsportal ihr Profil komplett löscht.

2014 hatte Jameda ein vergleichbares Verfahren gewonnen. Damals hatte ein Münchener Gynäkologe die Löschung seines Profils verlangt. Der BGH hatte zwar einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Arztes gesehen; dieser beziehe sich aber nicht auf die private, sondern auf die "Sozialsphäre". Die Meinungsfreiheit und das große öffentliche Interesse an Bewertungsportalen wögen daher schwerer.

Kritiker der Portale hoffen, dass der BGH in dem neuen Fall davon abrücken könnte. Anlass hierfür geben der durch andere Fälle inzwischen erfahrenere juristische Blick auf Bewertungsportale sowie die Argumente und Umstände des konkreten neuen Falls. Zwei Dinge sind es vor allem, die die Kölner Dermatologin und Allergologin stören. Zum Einen werden bei gezielter Suche nach ihrer Praxis auch die Praxen von Kollegen in der Umgebung genannt. Diese haben hierfür bezahlt. Umgekehrt werden dagegen Kollegen, die bei Jameda für monatlich 59 Euro ein "Premium-Paket" gebucht haben, von konkurrierender Werbung verschont.

Zudem ärgerte sich die Ärztin 2015 über insgesamt 17 Bewertungen. Zwar hatte der BGH bereits mehrfach – und 2016 auch in einem Jameda-Fall – entschieden, dass Bewertungsportale Beschwerden prüfen und bei berechtigter Kritik die Bewertung löschen muss. Hier hatte Jameda dies aber erst nach Einschaltung eines Anwalts getan. Die Gesamt-Schulnote der Dermatologin stieg dadurch von zuvor 4,7 auf 1,5. Sie macht geltend, sie habe weder Zeit noch Lust noch Nerven, sich ständig darum zu kümmern.

Demgegenüber verweist Jameda nicht nur auf die eigenen Rechte als Portalbetreiber, sondern sieht sich auch als Sachwalter der Interessen der Patienten. "Jameda setzt sich für vollständige Arztlisten ein und trägt so zu mehr Transparenz über die medizinische Versorgungsqualität bei", erklärte der Portalbetreiber anlässlich der mündlichen Verhandlung beim BGH im Januar. Dies sei wichtig, um das Recht auf freie Arztwahl zu verwirklichen. Die Bewertungen seien auch ein "Feedback" an die Ärzte, um die Versorgung zu verbessern.

Mit sechs Millionen Nutzern jährlich ist Jameda nach eigenen Angaben das größte Arzt-Bewertungsportal Deutschlandes. (mwo)

Az.: VI ZR 30/17 (neuer Fall), VI ZR 358/13 (2014) und VI ZR 34/15 (2016)