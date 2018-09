Ärzte Zeitung online, 04.09.2018 1

Ihre Meinung ist gefragt

Ärzte Zeitung Online – große Leserumfrage

"Wir wollen noch besser werden – für Sie!" – unter diesem Motto startet jetzt eine Leserumfrage von Ärzte Zeitung Online. Machen Sie mit! Unter den Teilnehmern werden attraktive Preise im Wert von über 500 Euro verlost.

25 Fragen an die Leser der Ärzte Zeitung Online – Die Teilnehmer haben die Chance auf attraktive Gewinne. © cirquedesprit - Fotolia

NEU-ISENBURG. Ärzte Zeitung Online berichtet bereits seit rund 20 Jahren im Web über aktuelle und spannende Themen aus der gesamten Gesundheitsbranche – als wichtige Ergänzung zur Printausgabe. Mit aktuell 3 Millionen Seitenaufrufen im Monat und täglich zwei Newslettern trägt das Portal wesentlich zur modernen und aktuellen Kommunikation mit Ärzten und anderen Gesundheitsexperten bei.

Doch damit nicht genug: Künftig soll das Angebot noch besser werden. Deshalb startet eine große Leserumfrage. Unter allen Teilnehmern verlost Ärzte Zeitung online wertvolle Preise – je 4 x ein "Alexa Amazon Echo" und "Echo Dot", 3 x das neue Hörbuch zur Frank Schätzings Roman "Die Tyrannei des Schmetterlings" (HörbuchVerlag) zum Thema künstliche Intelligenz sowie 10 Powerbanks für Handy und Tablet.

Hier geht's direkt zur Umfrage.

Die aktuelle Leserumfrage läuft bis 15. Oktober. Insgesamt gibt es 25 Fragen, in denen die Wünsche und Kritikpunkte der Leserschaft im Mittelpunkt stehen. Was finden Sie gut? Was fehlt Ihnen? Welche Leistungen wünschen Sie sich in Zukunft von Ihrem API-Branchenportal? Wie bewerten Sie Ärzte Zeitung Online in den Bereichen Relevanz, Aktualität, Bildsprache oder Übersichtlichkeit?

Ärzte Zeitung online versteht sich als interaktives Nachrichtenportal, das den Dialog mit der Kernzielgruppe aus der Arztpraxis und Gesundheitsexperten aus Klinik, Ärzteschaft und Gesundheitswirtschaft sucht und nutzt.

Machen Sie deshalb jetzt mit bei der Ärzte Zeitung Online Leserumfrage 2018! (eb)

