Praxisgründung

KV Bayerns mit neuen Förderprogrammen

MÜNCHEN. Um dem akuten Ärztemangel in einigen Regionen Bayerns entgegenzuwirken, hat die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) neue Förderprogramme ausgeschrieben. Diese gelten für Hausärzte im Planungsbereich Schweinfurt Nord, für HNO-Ärzte im Landkreis Haßberge sowie für Kinder- und Jugendpsychiater in der Region Ingolstadt, so die KVB in einer Pressemitteilung.

In unterversorgten Planungsbereichen fördert die KVB zum Beispiel eine Niederlassung in bestimmten Regionen mit bis zu 90.000 Euro. Auch Anstellungen werden gefördert. (ato)

