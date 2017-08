Ärzte Zeitung, 07.08.2017 1

Ortenau Klinikum

Kreistag stimmt für "Modell Landrat"

OFFENBURG. Der Ortenauer Kreistag hat vor Kurzem weitreichende Strukturveränderungen zur künftigen Entwicklung des Ortenau Klinikums beschlossen, die ab Mitte 2018 umgesetzt werden sollen. Ziel ist unter anderem, das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Klinikums jährlich um mehr als vier Millionen Euro zu verbessern.

So werden mehrere Kliniken des Standortes Gengenbach aufgegeben und dessen Orthopädie in Kehl integriert. In Kehl schließt die Belegklinik für HNO sowie die Klinik für Gynäkologie.

Die Kliniken in Kehl, Oberkirch und Ettenheim sollen bis auf weiteres als Portalkliniken geführt werden. Landrat Frank Scherer hatte das Modell mit der Geschäftsführung des Ortenau Klinikums entwickelt. (maw)

