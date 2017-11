Ärzte Zeitung online, 14.11.2017 1

Thüringen

Neugeborenes tot in Klinik abgelegt?

Ein Arzt findet ein Neugeborenes tot in der Babyklappe. Ermittler rätseln über Todeszeitpunkt und -ursache.

ERFURT. In der Babyklappe eines Erfurter Klinikums ist ein totes Neugeborenes gefunden worden. Ein Arzt habe das Baby in der Nacht zum Samstag entdeckt, teilte die Landeseinsatzzentrale mit. Er habe noch vergeblich versucht, das Kind wiederzubeleben. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Untersucht werde, ob das Baby eventuell schon tot zur Welt gekommen sei, sagte ein Sprecher. Weitere Details wurden nicht bekannt. Die Babyleiche sollte den Angaben zufolge am Montag obduziert werden, um die Todesursache zu klären. Bis Redaktionsschluss lagen jedoch keine Ergebnisse vor.

Der Babykorb an dem Erfurter Klinikum ist einer von mehreren in Thüringen. Diese wurden eingerichtet, um zu verhindern, dass Frauen nach ungewollter Schwangerschaft heimlich geborene Babys aussetzen oder töten. In Thüringen hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder solche Fälle gegeben. (dpa)