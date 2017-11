Ärzte Zeitung online, 16.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Telemedizin

E-Arztbrief im Regelbetrieb

DÜREN. Der E-Arztbrief via KV-Connect wird nun auch für die Kommunikation zwischen Klinikärzten und Niedergelassenen verwendet. In vier Kliniken der Caritas Trägergesellschaft West (zwei in Düren, je eines in Jülich und Linnich) gehört der E-Arztbrief zum Regelbetrieb. Demnächst sollen die Uniklinik Aachen sowie weitere Praxen eingebunden werden. (eb)