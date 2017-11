Ärzte Zeitung online, 28.11.2017 1

Drohschreiben an Klinik

Polizei gibt Entwarnung für Klinikum Schloss Winnenden

WINNENDEN/AALEN. Das Polizeipräsidium Aalen hat am Mittwoch nach einer Durchsuchung infolge eines Drohschreibens Entwarnung für das psychiatrische Krankenhaus Klinikum Schloss Winnenden gegeben. Die Durchsuchungsmaßnahmen auf dem Klinikareal seien nach etwa vierstündiger Absuche beendet worden – ohne Fund eines gefährlichen Gegenstandes. Die Abläufe im Klinikum seien durch die polizeilichen Maßnahmen nicht gestört worden. Die Kriminalpolizei Waiblingen habe mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Bekannt sei, dass es an anderen Stellen in Baden-Württemberg ebenfalls Drohungen gegeben habe. Ob Zusammenhänge bestehen, sei unter anderem Bestandteil der Ermittlungen. (maw)