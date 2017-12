Ärzte Zeitung online, 08.12.2017 1

Klinikmanagement

Radiologe wird Vorstand bei Asklepios

HAMBURG. Professor Christoph Herborn wird zum Jahreswechsel als fünftes Mitglied in die Konzerngeschäftsführung der Asklepios Kliniken Gruppe berufen. Er berichte innerhalb der Konzerngeschäftsführung an CEO Dr. Thomas Wolfram, wie Asklepios mitteilt. In seiner neuen Rolle werde Herborn die Themen Asklepios International, Centers of Excellence, Krankenhaushygiene, Medical School Hamburg & Stettin sowie die Bereiche Medizin & Wissenschaft, Strategisches Qualitätsmanagement und Precision Medicine verantworten. Der Facharzt für Radiologie ist nach Unternehmensangaben seit dem 1. September 2015 Medizinischer Direktor der gesamten Asklepios Gruppe. (maw)