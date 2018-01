Ärzte Zeitung online, 05.01.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Krankenhäuser

Mittel aus Strukturfonds für drei Brandenburger Kliniken

POTSDAM. Drei Krankenhausstandorte erhalten in Brandenburg derzeit Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds des Bundes. Das teilte das Brandenburger Gesundheitsministerium jetzt mit. Zwei der Krankenhäuser befinden sich in der Uckermark. Dabei handelt es sich um das Sana Krankenhaus Templin und das Kreiskrankenhaus Prenzlau. Auch das Krankenhaus Märkisch-Oderland erhält eine Förderung aus dem Strukturfonds. 15,15 Millionen Euro stehen Brandenburg aus dem bundesweiten Topf zur Verfügung. Das Land schießt den gleichen Beitrag zu. So fließen für Strukturfondsprojekte in Brandenburg von 2017 bis 2020 insgesamt rund 30,3 Millionen Euro zusätzlich zur Investitionsförderung des Landes an die Kliniken. (ami)