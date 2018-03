Ärzte Zeitung online, 05.03.2018 1

Auszeichnung

Klinikum Darmstadt zum "Digital-Champion" gekürt

HAMBURG/DARMSTADT. Das Klinikum Darmstadt führt in puncto Digitalisierung die Rangliste in Deutschland an – es darf sich nun als einer von bundesweit 415 "Digital-Champion" nennen.

Die Auszeichnung basiert auf einer Studie, die die Kommunikationsberatung Faktenkontor in Kooperation mit dem Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) im Auftrag von "Focus" und "Focus Money" durchgeführt hat.

Analysiert worden seien rund 10.000 Unternehmen aus gut 50 Branchen. Laut Studie verschließen sich Krankenhäuser nicht der digitalen Transformation. Informationsportale, digitale Patientenakten oder die Online-Terminvergabe seien nur einige Aspekte, wie Kliniken die Digitalisierung für sich nutzen können. (maw)

