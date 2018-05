Ärzte Zeitung online, 15.05.2018 1

Berlin

Alexianer Klinik mit neuen Angeboten

BERLIN. Das Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe in Berlin hat seinen Erweiterungsbau eingeweiht. Er bietet Platz für rund 100 stationäre Betten und Tagesklinikplätze in Geriatrie und Psychiatrie. Damit kommt das Krankenhaus nach eigenen Angaben der im Berliner Krankenhausplan von 2016 vorgesehenen Ausweitung des Versorgungsauftrags nach.

Zusätzlich hält die psychiatrische Institutsambulanz neue Angebote vor. Für den Bau hat die Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH als Träger Investitionen in Höhe von 14 Millionen Euro aus Eigenmitteln erbracht. Der Neubau schließt unmittelbar an die Bestandsgebäude an. Kürzlich haben die Alexianer bereits eine neue psychosomatische Tagesklinik in Berlin eröffnet. (ami)

