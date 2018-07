Ärzte Zeitung online, 04.07.2018 1

Krebstherapie

Vivantes stellt radioaktive Arzneimittel jetzt selbst her

BERLIN. Der kommunale Berliner Klinikriese Vivantes stellt radioaktive Arzneimittel jetzt selbst her. Dazu hat er Ende Juni das Radiopharmazie-Labor im Vivantes Klinikum Am Urban in Betrieb genommen.

Das volldigitale, modular aufgebaute Labor ermöglicht nach Vivantes-Angaben neue Verfahren zielgerichteter, nuklearmedizinischer Diagnostik und Therapie (Theranostik) bei Prostatakarzinomen, neuroendokrinen Tumoren und Meningeomen.

Auch PET-CT Methoden können dabei eingesetzt werden. Zum erweiterten Behandlungsspektrum des standortübergreifenden Instituts für Nuklearmedizin von Vivantes gehört auch die Radioembolisation bei inoperablem Leberkrebs und die Therapie von im Knochen metastasierten Prostatakarzinomen mit Alpha-Strahler. (ami)

