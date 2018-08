Ärzte Zeitung online, 14.08.2018 1

Pflege-Streik

Harsche Kritik an Verdis harter Haltung

KÖLN. An den Universitätskliniken Düsseldorf und Essen gehen die Streiks weiter. Die Gewerkschaft Verdi hat Angebote der Klinikleitungen zur Verbesserung der angespannten Lage im Pflegebereich abgelehnt. Die vorgeschlagenen Vereinbarungen zur Entlastung des Pflegepersonals sehen in den beiden Häusern offenbar sehr ähnlich aus.

Sowohl in Düsseldorf als auch in Essen sollten demnach 100 zusätzliche Pflegestellen geschaffen werden, davon 30 noch in diesem Jahr. Zudem enthalten sie unter anderem Regelungen zur Ausbildung in der Pflege und zur Nachtbesetzung auf den Stationen. Vorstandsvertreter reagierten auf die Fortsetzung der Streiks in beiden Fällen mit harscher Kritik an der Gewerkschaft. (iss)

