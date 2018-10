Ärzte Zeitung online, 13.10.2018 1

Nordrhein-Westfalen

Helios forciert Kardio-Kompetenz

SIEGBURG. Die Helios-Kliniken bauen in NRW ein überregionales Exzellenzzentrum für Herzchirurgie auf. Es soll dazu dienen, die Expertise des Helios Klinikums Siegburg und des Helios Universitätsklinikums Wuppertal zu bündeln und den Wissenstransfer beider Häuser zu intensivieren.

Laut Unternehmen wird künftig an beiden Standorten das komplette operative Spektrum der Erwachsenenherzchirurgie angeboten, mit einem Schwerpunkt auf minimal-invasive Verfahren. Der Verbund soll sich auch um die Teilnahmen an Studien bewerben. "Wir wollen einen Raum für Forschung und die innovativsten Verfahren bieten", so Professor Farhad Bakhtiary, Chefarzt für Herz- und Thoraxchirurgie in Siegburg. (iss)

