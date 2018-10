Ärzte Zeitung online, 25.10.2018 1

Onkologische Sprechstunde zur Nachsorge im Klinikum Neukölln

BERLIN. Krebspatienten können sich in Berlin nun nach einer stationären Behandlung Rat und Unterstützung in einer onkologischen Nachsorgesprechstunde holen. Das Tumorzentrum am Klinikum Neukölln des kommunalen Klinikriesen Vivantes bietet seit Anfang Oktober eine solche neue Fachversorgung an.

Laut Vivantes ist es die erste Sprechstunde dieser Art an einer Berliner Klinik. Sie richte sich sowohl an Patienten, die nach einer Tumortherapie eine engmaschige Nachsorge benötigen, als auch an solche mit Spätfolgen lange nach Therapieende. Zudem berät und behandelt sie Patienten mit ausgeprägten Beschwerden unter Therapie, bei denen ein Ende der Behandlung nicht absehbar ist. (ami)

