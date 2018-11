Ärzte Zeitung online, 15.11.2018 1

Universitätsmedizin Greifswald

Zentrum für Kinderonkologie zertifiziert

GREIFSWALD. Das Kinderonkologische Zentrum an der Universitätsmedizin Greifswald ist erstmals von der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. zertifiziert worden.

Insgesamt gebe es in Deutschland rund 80 Kliniken und Abteilungen, die Kinder und Jugendliche mit Krebserkrankungen behandeln. Davon hätten aktuell 19 das Gütesiegel der Deutschen Krebsgesellschaft, das zwei Jahre gültig ist, berichtet die Unimedizin Greifswald.

In den letzten Jahren habe sich die kinderonkologische Abteilung als eines der führenden Zentren im Bereich der Neuroblastom-Behandlung in Europa etabliert. Ein Schwerpunkt liege auf der Weiterentwicklung einer Immuntherapie, die in nur wenigen Zentren weltweit angeboten werde. (eb)

