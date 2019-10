Ärzte Zeitung online, 01.10.2019 1

Personalie

DRK Kliniken erweitern Geschäftsführung

BERLIN. Der Unternehmensverbund DRK Kliniken Berlin hat seine Geschäftsführung erweitert. Seit 1. September unterstützt der Diplom-Kaufmann Oliver Grüner den Arzt und langjährigen Geschäftsführer Dr. Christian Friese bei der Leitung des Klinikverbunds mit 3500 Mitarbeitern in vier Krankenhäusern, einem Pflegeheim und einem Hospiz in der Hauptstadt. „Mit der Schaffung einer Doppelspitze in der Geschäftsleitung können den zunehmend komplexeren Anforderungen im Krankenhauswesen besser Rechnung getragen und die einzelnen Standorte bestmöglich gelenkt werden“, erklärten die DRK Kliniken Berlin. Grüner hat seit anderthalb Jahren den Bereich Finanzen und Controlling im Verbund geleitet und ist seit 22 Jahren im Gesundheitswesen tätig. (ami)

