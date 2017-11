Ärzte Zeitung online, 13.11.2017 1

Medizintechnik

Mikrotechnik beflügelt Innovatorenfantasien

Parallel zur Medica läuft in Düsseldorf die wichtigste Medizintechnikzulieferermesse Compamed. Im Fokus steht die Mikrotechnik.

DÜSSELDORF. Der Trend zur personalisierten Medizin, der Demografiewandel und die Digitalisierung sind wichtige Treiber für den Fortschritt in der Medizintechnik sowie im Gesundheitswesen. Besonders gefragt sind Lösungen der Mikrotechnikbranche, die von der Medizintechnik so stark stimuliert wird wie keine andere. Fast zwei Drittel der Mikrotechnikunternehmen in Europa bieten Produkte, Technologien oder Dienstleistungen für Medizintechnik und Gesundheit an; für nahezu 20 Prozent ist Medizintechnik der wichtigste Absatzmarkt. In den kommenden drei Jahren wird der Anteil der Unternehmen, die vorrangig den Medizintechnikmarkt beliefern, nochmals um fünf Prozent steigen. Diese Zahlen und Erwartungen hat der IVAM Fachverband für Mikrotechnik im Zuge seiner jährlichen Wirtschaftsdatenerhebung bei europäischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Mikrotechnik ermittelt.

An welchen Trendthemen die Innovatoren weltweit in den Laboren forschen, zeigt auch dieses Jahr wieder die Compamed. Die laut Messe Düsseldorf weltweit größte Medizintechnikzulieferermesse ist dabei auch ein Spiegelbild der Zukunftstrends. Fast 800 Aussteller präsentieren sich in den Messehallen 8a und 8b.

"Neben der digitalen Transformation, die keine Branche mehr außer Acht lässt, ist auch die Miniaturisierung von Bauteilen zur Schaffung immer handlicherer und leichterer Produktanwendungen ein übergeordneter Technologietrend", konstatiert Joachim Schäfer, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf. Ein wichtiges Anwendungsfeld der Mikrotechnik sind zum Beispiel Wearables, die mit optischen Messsystemen ausgestattet sind. Die kontinuierliche Aufzeichnung mittels peripherer Photoplethysmogrammen solle in Zukunft weitere wichtige Erkenntnisse zur Gesundheit des Menschen liefern, heißt es. Dazu zählten neben dem Puls und der arteriellen Sauerstoffsättigung auch die Herzratenvariabilität oder die Atemfrequenz. (maw)