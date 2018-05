Ärzte Zeitung online, 22.05.2018 1

Branchenverband SPECTARIS

Medizintechnik-Industrie 2017 leicht gewachsen

BERLIN. Die deutsche Medizintechnikindustrie ist 2017 zwar gewachsen, bleibt aber "hinter den Erwartungen zurück", meldet der Branchenverband SPECTARIS. Mit 29,9 Milliarden Euro sei der Branchenumsatz um 2,5 Prozent gestiegen. Auffällig abgeschwächt hätten sich die Ausfuhren in die USA, nach China, Frankreich, Italien und Großbritannien.

Verantwortlich dafür seien u.a. neue regulatorische Anforderungen wie in China, oder auch die Verunsicherung anlässlich protektionistischer Töne aus den USA. In Europa rechnet SPECTARIS aufgrund der neuen Medizinprodukteverordnung in den kommenden Jahren mit Abschwächung. Für 2018 erwartet der Verband einen Anstieg des Branchenumsatzes um vier Prozent. (cw)

