Messe

NRW kooperiert mit Region Fukushima

KÖLN. Nordrhein-Westfalen will mit der japanischen Präfektur Fukushima in der Gesundheitswirtschaft enger zusammenarbeiten. Angesichts der herausragenden Rolle von Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft in alternden Gesellschaften wie Japan und Deutschland eröffne die Branche gute Perspektiven für Wachstum und Beschäftigung, so Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart bei der Eröffnung der Messe Medical Creation Fukushima.

"Auch aus diesem Grund haben wir ein großes Interesse daran, von der Entwicklung in Japan zu lernen, gemeinsam nach innovativen Lösungen zu suchen und neue Märkte zu erschließen". Fukushima war 2011 nach einer Kernschmelze in dem dortigen Atomkraftwerk in die Schlagzeilen geraten. (iss)

