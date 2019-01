Ärzte Zeitung online, 22.01.2019 1

Dialyse

Fresenius führt in Indien günstiges Dialysegerät ein

BAD HOMBURG. Das Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care (FMC) hat jetzt in Indien ein eigens für Schwellenländer entwickeltes Dialysegerät in den Markt gebracht. Weitere Einführungen im asiatisch-pazifischen Raum seien geplant, heißt es. Mit dem Typ „4008A“ wolle man „den Zugang zur Dialysebehandlung für Nierenkranke in Schwellenländern verbessern“.

Das Gerät biete „den hohen Therapiestandard von Fresenius Medical Care und hält gleichzeitig die Kosten für Gesundheitssysteme möglichst gering“, verspricht der Konzern. FMC verweist auf „Expertenschätzungen“, wonach in Asien fast zwei Millionen Menschen mit terminalem Nierenversagen „eine Dialyse benötigen, diese nicht erhalten“. (cw)

