Medizinische Versorgungszentren

Mehr als 16.000 Ärzte arbeiten in MVZ

Die Dynamik bei den neuen Versorgungsformen ist ungebrochen. Das zeigt die Entwicklung bei den Medizinischen Versorgungszentren. Jeder zehnte Arzt in der ambulanten Versorgung arbeitet mittlerweile im MVZ.

BERLIN. Die Anzahl der Medizinischen Versorgungszentren ist binnen zwölf Monaten um 15,5 Prozent auf 2490 MVZ gestiegen. Ende 2015 waren noch 2156 MVZ zugelassen, seitdem sind laut aktueller MVZ-Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) mit Stichtagsdatum 31. Dezember 2016 genau 334 Versorgungszentren hinzugekommen.

Die Dynamik der Entwicklung bei der seit 2004 möglichen, bis vor kurzem meist fachübergreifend angelegten Versorgungsform hat damit im vergangenen Jahr nochmals zugenommen, in den Jahren zuvor waren jeweils weniger als 100 MVZ zusätzlich zugelassen worden. Ursache für die stärkere Zunahme dürfte das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz sein, das nun auch eine MVZ-Gründung mit Ärzten nur einer Fachgruppe ermöglicht.

Damit ist das MVZ als Kooperationsform für Vertragsärzte wieder attraktiver geworden. In den vergangenen Jahren hatte die Anzahl der als Vertragsärzte tätigen MVZ zwischen 1300 und 1400 Ärzten stagniert, mit leicht rückläufiger Tendenz. Im vergangenen Jahr hat sie sich um mehr als 100 auf 1449 erhöht. Noch deutlicher wird dieser Trend, wenn man sich anschaut, in welcher Trägerschaft die MVZ geführt werden: Ende 2015 waren Vertragsärzte und Krankenhäuser als MVZ-Träger noch mit 910 Einheiten gleichauf, mit stärkerem Wachstum auf Seiten der Kliniken. Ende 2016 waren jetzt 1010 MVZ in Trägerschaft von Krankenhäusern (plus 100), aber 1120 in Trägerschaft von Vertragsärtzen (plus 210).

Die stärkere Zunahme bei den vertragsärztlich geführten MVZ dürfte auch die Ursache dafür sein, dass die Anzahl der Ärzte je MVZ erstmals leicht rückläufig ist im Vergleich zum Vorjahr: 6,4 Ärzte je MVZ zählte die KBV im Durchschnitt, ein Jahr zuvor waren es noch 6,6 Ärzte gewesen. In Klinik-MVZ ist der Durchschnitt mit 7,6 Ärzten – ohne Veränderung im Vorjahresvergleich – deutlich höher. Insgesamt waren in den Versorgungszentren Ende 2016 damit 16.009 Ärzte tätig, das sind 11,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit arbeitet laut KBV jeder zehnte Arzt in der ambulanten Versorgung in einem MVZ. 14.560 der Ärzte in MVZ arbeiteten in Anstellung. (ger)