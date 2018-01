Ärzte Zeitung online, 31.01.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Kooperationen

Hamburger Dermatologen expandieren

HAMBURG. Das Dermatologikum Hamburg hat Dependancen in Zürich und Wien eröffnet. In Zürich bietet es unter Leitung von Dr. Joachim Böhmer das komplette Spektrum der Dermatologie an und kooperiert dort mit zwei Pneumologen. Die ärztliche Leitung in Wien hat Professor Rainer Kunstfeld. Dort sind neben der Dermatologie plastische und ästhetische sowie Handchirurgie Schwerpunkte.

Das Dermatologikum wurde 1997 in Hamburg ohne Kassenzulassung als Praxis und Tagesklinik für Diagnostik und Therapie von Hauterkrankungen gegründet. Inzwischen werden dort nach eigenen Angaben durchschnittlich 300 Patienten täglich behandelt. (di)