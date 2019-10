Ärzte Zeitung online, 02.10.2019 1

Hamburg

Mehr Transparenz über MVZ-Trägerschaft

HAMBURG. Die Hamburger Bürgerschaft hat einen Antrag der FDP, der auf mehr Transparenz in der Trägerschaft von MVZ zielt, einstimmig verabschiedet. Allerdings: Eine Bundesratsinitiative, wie von der FDP angestrebt, wird Hamburg hierzu nicht starten. Parteiübergreifend wurde dagegen beschlossen, dass der Senat in Gesprächen mit Kliniken und Krankenhausträgern auf eine freiwillige Selbstverpflichtung hinwirken soll. Patienten sollen beim Eintritt in ein Klinik-MVZ deutlich erkennen können, wer Träger des MVZ ist. Damit sollen Patienten einen ersten Eindruck möglicher Zuweiserinteressen bekommen. Zusätzlich soll geprüft werden, ob sich aus der Rechtslage eine Verpflichtung zur Transparenz ableiten lässt, falls sich Kliniken verweigern. (di)

