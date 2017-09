Ärzte Zeitung online, 14.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Health-IT

Jens Naumann führt Bundesverband Gesundheits-IT

BERLIN. Jens Naumann ist neuer Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbandes Gesundheits-IT (bvitg). Der medatixx-Geschäftsführer folgt auf Matthias Meierhofer, der nach drei Jahren an der bvitg-Spitze aus dem Vorstand ausscheidet. "In den letzten Jahren hat sich IT zunehmend als wesentlicher Bestandteil der deutschen Gesundheitsversorgung manifestiert. Mit Blick auf die kommende Legislaturperiode ist für die Durchdringung der Digitalisierung im Gesundheitssektor eine E-Health-Strategie dringend notwendig", so Naumann. Darin müssten die einrichtungsübergreifende E-Patientenakte und die weiteren Entwicklungen hin zur sicheren Kommunikation im Gesundheitswesen einen Platz finden, ergänzt er. (maw)