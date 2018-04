Ärzte Zeitung online, 12.04.2018 1

Praxis-EDV

Schnittstelle der KV-Telematik für Mobilgeräte kommt

BERLIN. Damit Daten aus dem Praxisverwaltungssystem in Zukunft zum Beispiel an das Smartphone eines Kollegen oder eines Patienten gesendet werden können, entwickelt die KV Telematik GmbH (KVTG) im Auftrag der KBV derzeit eine "KV-Connect Schnittstelle für Mobilgeräte". Hierbei handele es sich um einen Standard, mit dessen Hilfe eine Übertragung Ende-zu-Ende verschlüsselter Nachrichten aus dem Praxisverwaltungs- oder Krankenhausinformationssystem an Mobilgeräte möglich wird, so die KV Telematik GmbH in einer Mitteilung. Die Schnittstelle sei frei verfügbar und könne von jedem Softwareunternehmen, das eine entsprechende App anbietet, kostenfrei eingebunden werden. (eb)

