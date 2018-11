Ärzte Zeitung online, 22.11.2018 1

Telematikinfrastruktur

Medi bekräftigt Forderung nach TI-Vollfinanzierung

STUTTGART. Der Ärzteverbund Medi beharrt auf der vollen Kostenübernahme für die Praxisanbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) durch die Krankenkassen. Eine entsprechende Resolution habe die Medi-Delegiertenversammlung in Baden-Württemberg jetzt einstimmig verabschiedet, teilte der Verbund am Donnerstag mit.

„Falls es wegen der Konnektortechnik zu Störungen im Praxisbetrieb kommt, sind diese Kosten ebenfalls zu übernehmen“, heißt es in der Resolution. Wie bereits berichtet, bereitet Medi eine Musterklage auf Vollfinanzierung gegen die KV Baden-Württemberg vor. Jedoch könnte auch die „veraltete Konnektortechnik“ noch „Gegenstand einer eigenen Klage werden“; das werde momentan noch geprüft. (cw)

