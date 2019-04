Ärzte Zeitung online, 04.04.2019 1

Karte des Monats

Ballungsräume sind für Hausärzte Wachstumsregionen

In welchen Regionen steigt die Nachfrage nach hausärztlichen Leistungen – und wo sinkt sie tendenziell? Und was bedeutet das für die Hausärzte in den Regionen? Die aktuelle Karte des Monats gibt Antworten auf diese Fragen.

Von Hauke Gerlof

Eine der wichtigsten Fragen vor der Niederlassung: Wie sich die Nachfrage nach hausärztlichen Leistungen im anvisierten Gebiet entwickeln? © Primabild / stock.adobe.com

SCHRAMBERG. Die Weiterentwicklung des Leistungsspektrums jeder Arztpraxis sollte ab und zu mit der Bevölkerungsentwicklung in der eigenen Region abgeglichen werden. Steigt oder sinkt die Bevölkerungszahl? Werden eher Familien zuziehen, oder droht eine Überalterung? Diese und andere Faktoren haben Einfluss auf die Entwicklung der Nachfrage, auch nach hausärztlichen Leistungen.

In der aktuellen Karte des Monats auf „Ärzte Zeitung online“ zum Thema „Bedarfsperspektiven 2030“ wird, bis auf Mittelbereichsebene heruntergerechnet, wie sich die Nachfrage nach hausärztlichen Leistungen entwickeln wird – und zwar jeweils relativ im Vergleich zum Durchschnitt der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung.

Rot heißt „niedrige Nachfrage“

So sind in der Karte diejenigen Regionen „grün“ markiert, in denen bis zum Jahr 2030 eine besonders hohe Nachfrage nach hausärztlichen Leistungen zu erwarten ist. Gelb oder rot markiert sind die Regionen, in denen es eher eine niedrigere Nachfrage geben wird. Die Karte stützt sich dabei auf Berechnungen zur Bevölkerungsentwicklung und zur Entwicklung der Altersstruktur bis zum Jahr 2030 – und schließt daraus auf die Entwicklung der Nachfrage nach hausärztlichen Leistungen.

Der Blick in die Karte zeigt Überraschendes und weniger Überraschendes: Die von Überversorgung (durch Ärzte) geprägten Ballungsräume werden sich demnach in der Bevölkerungsdichte und -struktur so entwickeln, dass die Nachfrage nach hausärztlichen Leistungen steigen wird – und zwar nicht zu knapp. Frankfurt am Main beispielsweise ist tief grün auf der Karte markiert: Die Nachfrage entwickelt sich acht Prozent besser als der Durchschnitt der KV. In Nordhessen, etwa in Korbach, geht es dagegen sechs Prozent nach unten.

Leipzig grün, Görlitz rot

In Sachsen sieht es in Leipzig ähnlich aus wie in Frankfurt – Görlitz dagegen sieht tief rot aus. Zumindest aus der Entwicklung der Nachfrage heraus kann es in wachsenden Städten daher durchaus rational sein, sich niederzulassen – selbst wenn dort aktuell Überversorgung herrscht.

Die Entscheidung, welche Weiterentwicklung der Praxis sinnvoll ist oder wo man sich am besten niederlässt, hängt natürlich nicht nur an der Nachfrage nach den eigenen Leistungen, sondern auch am Angebot der Ärzte in der Nachbarschaft – und am regionalen Versorgungsgrad. Hierfür hilft ein Blick in der Karte des Monats im Januar: Da ging es um die Konkurrenzsituation in den Mittelbereichen.

Die Karte des Monats ist eine Initiative von „Ärzte Zeitung“ Springer Medizin und dem Datendienstleister Rebmann Research, der die Daten bereitstellt. (ger)

Hier gelangen Sie zur aktuellen Karte des Monats.

