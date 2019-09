Ärzte Zeitung online, 26.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



DEGAM-Kongress

Assistenz mit großem Aktionsradius

Physician Assistants bieten Praxischefs viel Potenzial bei der Versorgung. Jedoch gilt es, viele rechtliche Aspekte beim Einbinden zu beachten.

ERLANGEN. Physician Assistants (PA), die bisher hierzulande ausschließlich im stationären Bereich arbeiten, sollten künftig auch im ambulanten Bereich zum Einsatz kommen. Angesichts des Ärztemangels sei es nicht verständlich, dieses Potenzial weiter brach liegen zu lassen. Diese Überzeugung vertrat Juristin Ingrid Gerlach vom Bildungswerk für Gesundheitsberufe in Kassel beim 53. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) in Erlangen.

Niedergelassene Ärzte sollten sich zuvor jedoch mit den rechtlichen Aspekten befassen und in ihrer Praxis eine klare Aufgabenverteilung vornehmen. Haftungsrechtlich unterstehe ein PA immer dem Arzt, der auch die Gesamthaftung trage. Die Durchführungsverantwortung liege jedoch beim PA, so Gerlach. Deshalb komme es auch darauf an, wie die Aufgaben in einer Praxis beim Dreigespann Arzt, PA und MFA verteilt werden.

Der Arzt müsse stets die Kontrolle über alle Vorgänge in der Praxis behalten, um seiner Aufsichtsfunktion gerecht werden zu können. Manche Tätigkeiten wie etwa die Verschreibung verordnungsfähiger Arzneien, die Behandlung schwerwiegender Erkrankungen oder die Beobachtung gefährlicher Krankheitsverläufe obliegen stets ausschließlich dem Arzt.

Die MFA sei laut Gerlach primär zuständig für die Vor- und Nachbereitung der Sprechstunde, Verwaltungsaufgaben, Blutentnahme und Wundversorgung, Routinehausbesuche und für die allgemeine Beratung. Der PA nehme eine „Zwischenposition“ ein. Er könne zum Beispiel Patienten nach Absprache mit dem Arzt individuell beraten, standardisierte Anamnesen vornehmen, an der Diagnosestellung mitwirken und Bagatellerkrankungen selbstständig in Delegation behandeln.

Gerlach forderte die Allgemeinärzte auf, mehr Mut zur Delegation auch an PA zu zeigen, weil dies die Arbeitsbelastung im niedergelassenen Bereich durchaus reduzieren könnte. Positive Erfahrungen lägen bereits aus Großbritannien oder den USA vor. Hierzulande seien jedoch mehr „Mut“ erforderlich, aber auch bessere Kenntnisse zu möglichen Haftungsfragen, der Finanzierung und der Aufgabenverteilung. Gerlachs abschließender Appell an die Allgemeinärzte: „Lassen Sie sich das nicht aus der Hand nehmen!“ (ras)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich