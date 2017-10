Ärzte Zeitung online, 12.10.2017 1

Medizinklimaindex

Rekord: Hausärzte sind bester Stimmung

HAMBURG. Der Medizinklimaindex ist im Herbst dank guter Stimmung unter den Hausärzten auf einen neuen Rekord geklettert. Mit einem Wert von plus 7,4 beurteilen Ärzte, Zahnärzte und psychologische Psychotherapeuten ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das kommende halbe Jahr insgesamt besser als je zuvor. Vor sechs Monaten hatte der Wert noch bei minus 2,7 gelegen (wir berichteten).Erstmals ist damit der Wert im Herbst besser als zur Frühjahrsumfrage. Insbesondere unter Hausärzten herrscht Optimismus: Ihr Wert liegt mit plus 12,6 an der Spitze. Zahnärzte kommen auf 8,6, Fachärzte auf 6,6. Deutlich verhaltener zeigen sich die psychologischen Psychotherapeuten (plus 1,6). (di)