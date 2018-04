Ärzte Zeitung online, 20.04.2018 1

Klinikmanagement

Gekündigter Klinikarzt fordert neues Gutachten

BAYREUTH. Bei einem Gütetermin am Arbeitsgericht Bayreuth hat der Klinikarzt Dr. Jörg Schmitt Mitte April ein neues Gutachten gefordert. Den Gutachter solle die Ärztekammer oder das Gericht wählen. Gebe das Gutachten der Klinik recht, dass Versorgungsqualität und -sicherheit in der Neurologie in Ordnung seien, werde er seine Kündigung akzeptieren.

Das Klinikum Bayreuth hatte Schmitt und seiner Frau, der Neuropädiaterin Dr. Silvia Vieker, im Februar fristlos gekündigt. Begründet wurde das mit einer bis dato unveröffentlichten gutachterlichen Einschätzung, wonach die neurologische Versorgung, die Schmitt und Vieker wiederholt kritisiert hatten, nicht zu beanstanden sei.

Als weiteren Grund nannte die Klinik eine fachanwaltliche Einschätzung zu Äußerungen der Ärzte. Beide Dokumente werden nicht herausgegeben.Das Gericht forderte die Klinik auf, Belege zu erbringen. (cmb)

