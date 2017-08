Ärzte Zeitung online, 28.08.2017 1

Patientensuizid

Keine generelle Haftung der Ärzte

Ärzte einer Bremer Klinik haben sich im Falle des Suizids einer Patientin während einer Therapiepause nicht der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht, so das Oberlandesgericht.

Von Martin Wortmann

Begehen Patienten einen Suizidversuch, sind die behandelnden Ärzte im Todesfall nicht pauschal haftbar, stellte jetzt das Oberlandesgericht Bremen klar. © Getty Images/iStockphoto

BREMEN. Nach dem Suizid einer Patientin des Klinikums Bremen-Ost im Jahr 2014 wird es keine Strafverfahren gegen die zuständigen Ärzte geben. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren zu Recht eingestellt, ein "hinreichender Tatverdacht" besteht nicht, bestätigte jetzt das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) in Bremen (Az.: 1 Ws 174/16). Die damals 20-jährige Frau war im Juli 2014 von ihrer niedergelassenen Neurologin und Psychiaterin in die Klinik eingewiesen worden. Grund war ein ausgeprägtes depressives Syndrom. In der Psychiatrie am Klinikum Bremen-Ost wurde sie umfangreich therapeutisch und medikamentös behandelt.

Anfang August ergab sich eine Therapiepause von fünf Tagen. Auf eigenen Wunsch wurde die Patientin vorübergehend entlassen, weil sie mit Familienangehörigen und Freunden einen Ausflug in eine andere Stadt machen wollte. Zu diesem Ausflug kam es nicht. Noch am Tag ihrer Entlassung beging die junge Frau im Hause ihrer Mutter Suizid.

Die Staatsanwaltschaft leitete zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen die drei behandelnden Ärzte ein. Doch ein eingeholtes Gutachten des Chefarztes einer vergleichbaren Klinik war eindeutig: Den Ärzten am Klinikum Bremen-Ost war kein Vorwurf zu machen. Die Medikation war richtig, die vorübergehende Entlassung vertretbar.

Dass die Staatsanwaltschaft daraufhin das Verfahren einstellte, wollte die Mutter der Frau nicht akzeptieren. Beim OLG Bremen beantragte sie die Durchführung eines Strafverfahrens. Der erste Strafsenat des OLG hatte die Staatsanwaltschaft zunächst noch zu bestimmten Nachermittlungen aufgefordert. Danach lehnte er nun aber den Antrag der Mutter ab.

Auch die Bremer Richter stützten sich dabei vorrangig auf das Gutachten. Der Gutachter habe keine Fehler der Bremer Ärzte feststellen können. Ein "hinreichender Tatverdacht" für ein Strafverfahren bestehe daher nicht.

Nach Überzeugung der Mutter hat ihre Tochter nicht die richtigen Medikamente bekommen. Doch nach dem Gutachten war die Medikation richtig und auch in ihrer Kombination "indiziert gewesen", stellte nun das OLG Bremen klar.

Auch die Unterbrechung des Klinikaufenthalts sein kein Behandlungsfehler gewesen. Es habe sich um eine vorübergehende Entlassung auf Wunsch der Patientin gehandelt. Die weitere Therapie sei mit ihr fest besprochen gewesen. Am Tag der Entlassung habe es keine Anhaltspunkte für eine erhöhte Suizidgefahr gegeben. Das habe neben der niedergelassenen Neurologin sogar auch die Mutter bestätigt. Auch bei früheren Beurlaubungen mit Übernachtung hätten sich keine Verhaltensauffälligkeiten gezeigt.

Abschließend wiesen die Bremer Richter außerdem noch darauf hin, dass der Psychiatrieaufenthalt freiwillig war. Die junge Frau habe die Klinik daher ohnehin jederzeit verlassen können.

