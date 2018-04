Ärzte Zeitung online, 13.04.2018 1

Krebstherapie

Heilpraktiker aus Brüggen angeklagt

KÖLN. Die Staatsanwaltschaft Krefeld hat Anklage gegen den Heilpraktiker aus Brüggen erhoben, der Krebspatienten mit dem Wirkstoff 3-Bromopyruvat behandelt hatte.

Der Vorwurf: fahrlässiger Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz in vier Fällen in Tateinheit mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung in drei Fällen.

Nach den umfangreichen Ermittlungen kam die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass der Mann zur Zubereitung von Infusionslösungen eine für diesen Zweck ungeeignete Waage benutzt und die auf die einzelnen Patienten abgestimmte Dosierung von 3-Bromopyruvat nicht überprüft hatte.

"Infolge dieser Fehler kam es bei der Herstellung der Infusionslösungen für die vier geschädigten Patienten zu einer erheblichen Überdosierung des Wirkstoffs 3-Bromopyruvat um das 3,11- bis 6,15-Fache der jeweils patientenindividuell geplanten Dosis, wodurch der Tod der drei verstorbenen Patienten verursacht wurde", teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittlungen haben nach ihren Angaben keinen Hinweis darauf ergeben, dass weitere Patienten durch das Vorgehen des Heilpraktikers zu Schaden gekommen sind. (iss)

