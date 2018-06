Ärzte Zeitung online, 20.06.2018 1

Wettbewerbszentrale

BZ-Teststreifen ganz billig bei Ebay

BAD HOMBURG: Blutzuckerteststreifen, von privat, für kleines Geld auf ebay: Das hat die Wettbewerbszentrale in Bad Homburg allein im vorigen Jahr 59 mal beanstandet.

In den meisten Fällen hätten die Anbieter auch prompt eine Unterlassungserklärung unterschrieben, berichtete bei einem Pressegespräch am Mittwoch Christiane Köber, die bei der Wettbewerbszentrale das Ressort Gesundheitswirtschaft verantwortet. In einem besonders krassen Fall habe ein einziger Anbieter im Jahresverlauf über 1800 Packungen à 50 Teststreifen auf der Online-Verkaufsplattform – Verkaufswert nach eigener Preisgestaltung: 30.000 Euro – angeboten.

Demnächst wolle man mit den Kostenträgern darüber sprechen, denn das Geschäft werde schließlich zu deren Lasten getätigt. Hinweise, dass Ärzte darin verwickelt sein könnten und Gefälligkeitsverordnungen zur anschließenden Verwertung auf ebay ausstellten, gebe es aber keine, betonte Köber. (cw)

