Abgasmanipulationen

Erste Diesel-Klage beim BGH

KARLSRUHE/WOLFSBURG. In der Klagewelle wegen des Diesel-Abgasskandals kündigt sich die erste Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) an. Inzwischen ist in Karlsruhe die Klage eines Autokäufers zur Revision anhängig.

Verhandelt werde vermutlich erst 2019. Allein gegen den VW-Konzern und dessen Händler haben nach VW-Angaben bis heute gut 20.000 Kunden geklagt. Hinzu kommen Sammelklagen.

Einem VW-Sprecher zufolge gibt es inzwischen rund 4500 Urteile überwiegend von Landgerichten und etwa ein Dutzend von Oberlandesgerichten.

Die Entscheidung des BGH ist enorm wichtig, weil diese die Linie für alle künftigen Urteile zum selben Sachverhalt vorgeben wird. (dpa)

Az. VIII ZR 78/18

