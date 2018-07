Ärzte Zeitung online, 10.07.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Zyto-Skandal

Anklage und Verteidigung gehen im Zyto-Urteil in Revision

ESSEN. Der Skandal um mutmaßlich gepanschte Krebsmedikamente in einer Apotheke in Bottrop wird die Justiz auch nach dem erstinstanzlichen Urteil weiter beschäftigen. Die Verteidiger des 48-jährigen Apothekers hätten ebenso wie die Staatsanwaltschaft Revision gegen dessen Verurteilung zu 12 Jahren Haft eingelegt, teilte ein Sprecher des Landgerichts Essen am Dienstag mit.

Auch eine Nebenklägerin will den Angaben zufolge das Urteil vom Bundesgerichtshof überprüfen lassen. In einem Revisionsverfahren prüft der BGH, ob das angefochtene Urteil rechtlich einwandfrei ist. Der Sachverhalt wird nicht erneut verhandelt. (dpa)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich