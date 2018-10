Ärzte Zeitung online, 29.10.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Mordserie

Wieder Prozessauftakt im Krankenpflegerfall Niels H.

OLDENBURG. Am 30. Oktober findet wegen der wohl größten Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte vor dem Landgericht Oldenburg der Prozessauftakt gegen den bereits in einem anderen Prozess rechtskräftig verurteilten, ehemaligen Krankenpfleger Niels H. statt.

Der Pfleger soll von Februar 2000 bis Juni 2005 an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst in Niedersachsen 100 Patienten umgebracht haben.

Wegen sechs anderen Taten musste er sich schon vor Gericht verantworten. Seit 2015 sitzt er lebenslang in Haft. Die neuen Vorwürfe hat er weitgehend gestanden.

Wegen des zu erwartenden, großen Andrangs hat das Landgericht den Prozess in die Weser-Ems-Hallen in Oldenburg verlegt. (dpa)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich