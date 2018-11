Neues Verfahren gegen pädophilen Kinderarzt

Doch was ich hier zu Lesen bekomme und worüber die Ärzte Zeitung und die Nachrichtenagentur dpa einigermaßen sachlich berichten, kann und will ich nicht begreifen. Damit verstrickt sich die höchstrichterliche Rechtsprechung in unauflösliche Widersprüche, und die Gesellschaft als Gesamtheit kann diesen juristischen Gedankensprüngen beim besten Willen nicht mehr folgen.



Wer ein Kind in sein Auto lockt, mit einem Medikament betäubt, um sich in seiner Wohnung danach an dem Jungen sexuell zu vergehen bzw. das noch benommene Kind später hilflos aussetzt, kann im Leben nicht an „einer erhebliche Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit“ leiden. Sondern im Gegenteil, der leidet an einer "gesteigerten Steuerungsfähigkeit"!



Dass aufgrund der Pädophilie zumindest bei einem Teil der Vorwürfe „eine erhebliche Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit des Angeklagten“ und somit eine verminderte Schuldfähigkeit nicht auszuschließen seien, was Auswirkungen auf die Strafhöhe, die Sicherheitsverwahrung und das lebenslange Berufsverbot hätte, kann doch nicht einfach in das Belieben subjektiv wohlwollender Eingebungen und Einschätzungen einer Richterschaft gelegt werden, die es hier offensichtlich mit einem mit allen Wassern gewaschenen Arzt als Akademiker zu tun hat, dem sein Rechtsanwalt mit strafrechtlicher Raffinesse zur Seite steht.



Was noch fehlt, ist die quasi vollautomatisch straf- und schuldmildernde Einrede der Volltrunkenheit, in denen Taten angeblich begangen worden wären. Erstaunlicherweise gilt diese nur noch im Verkehrsstrafrecht nicht, weil sie dort wegen grob fahrlässigen, schuldhaften Herbeiführens der Fahruntüchtigkeit strafverschärfend gewertet wird.



Die Leserinnen und Leser der Ärzte Zeitung mögen sich einmal vorstellen, einen vergleichbaren Fall hätte es mit einem pädophilen Baggerführer statt einem pädophilen Arzt gegeben. Glauben Sie ernsthaft, da wäre eine Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe erfolgreich gewesen?



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

zum Beitrag » die mich nun wirklich auf die Palme bringen, ist: Zumindest eine Nacht darüber schlafen.Doch was ich hier zu Lesen bekomme und worüber die Ärzte Zeitung und die Nachrichtenagentur dpa einigermaßen sachlich berichten, kann und will ich nicht begreifen. Damit verstrickt sich die höchstrichterliche Rechtsprechung in unauflösliche Widersprüche, und die Gesellschaft als Gesamtheit kann diesen juristischen Gedankensprüngen beim besten Willen nicht mehr folgen.Wer ein Kind in sein Auto lockt, mit einem Medikament betäubt, um sich in seiner Wohnung danach an dem Jungen sexuell zu vergehen bzw. das noch benommene Kind später hilflos aussetzt, kann im Leben nicht an „einer erhebliche Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit“ leiden. Sondern im Gegenteil, der leidet an einer "gesteigerten Steuerungsfähigkeit"!Dass aufgrund der Pädophilie zumindest bei einem Teil der Vorwürfe „eine erhebliche Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit des Angeklagten“ und somit eine verminderte Schuldfähigkeit nicht auszuschließen seien, was Auswirkungen auf die Strafhöhe, die Sicherheitsverwahrung und das lebenslange Berufsverbot hätte, kann doch nicht einfach in das Belieben subjektiv wohlwollender Eingebungen und Einschätzungen einer Richterschaft gelegt werden, die es hier offensichtlich mit einem mit allen Wassern gewaschenen Arzt als Akademiker zu tun hat, dem sein Rechtsanwalt mit strafrechtlicher Raffinesse zur Seite steht.Was noch fehlt, ist die quasi vollautomatisch straf- und schuldmildernde Einrede der Volltrunkenheit, in denen Taten angeblich begangen worden wären. Erstaunlicherweise gilt diese nur noch im Verkehrsstrafrecht nicht, weil sie dort wegen grob fahrlässigen, schuldhaften Herbeiführens der Fahruntüchtigkeit strafverschärfend gewertet wird.Die Leserinnen und Leser der Ärzte Zeitung mögen sich einmal vorstellen, einen vergleichbaren Fall hätte es mit einem pädophilen Baggerführer statt einem pädophilen Arzt gegeben. Glauben Sie ernsthaft, da wäre eine Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe erfolgreich gewesen?Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund