Ärzte Zeitung online, 28.03.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Betrugsvorwurf

Leichenschau – Serienbetrug in Hessen?

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt berichtet von einem Fall wiederholt betrügerischer Falschabrechnung der Leichenschau – und ermittelt.

Von Christoph Winnat

Wiederholt haben Ärztekammern Hinweise herausgegeben, wie Leistungen der Leichenschau korrekt nach GOÄ abzurechnen sind. © YAHOES/ stock.adobe.com

FRANKFURT/MAIN. Überhöhte Abrechnungen der Leichenschau fallen immer wieder unangenehm auf. Wiederholt haben Ärztekammern Hinweise herausgegeben, wie diese Leistung korrekt nach GOÄ abzurechnen ist. In Frankfurt hat die Generalstaatsanwaltschaft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Betruges eröffnet. Am Mittwoch wurden Praxis- und Privaträume einer im Landkreis Offenbach praktizierenden Ärztin durchsucht.

Die 50-jährige stehe im Verdacht, „Hinterbliebenen überhöhte privatärztliche Rechnungen für die Durchführung der Leichenschau gestellt zu haben“, teilte Oberstaatsanwalt Alexander Badle, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen mit. Die Ärztin soll in mehreren Fällen Leistungen abgerechnet haben, die nur bei die lebenden Patienten erbracht werden können, so unter anderem die Hausbesuchsziffer 50 der GOÄ sowie die GOP 4 („Erhebung der Fremdanamnese über einen Kranken und/oder Unterweisung und Führung der Bezugsperson(en) im Zusammenhang mit der Behandlung eines Kranken“). Pro Rechnung sei den Hinterbliebenen mindestens 70 Euro zuviel abverlangt worden.

Der Gesamtschaden sei derzeit noch nicht zu beziffern, erklärte Badle auf Nachfrage. Das sei jetzt zu ermitteln. Er gehe aber „von einer Vielzahl Fälle“ aus. Die Falschabrechnung der Leichenschau sei zwar kein unbekanntes Phänomen, bisher jedoch wären in Hessen immer nur Einzelfälle angezeigt worden, die keinen regelhaften Betrug vermuten ließen und daher auch keinen Durchsuchungsbeschluss rechtfertigten. In dem aktuellen Fall sei das anders. Hier habe von Anfang an die Vermutung bestanden, dass die Ärztin wiederholt und systematisch vorgegangen sei. „In den Fällen, die Gegenstand der Ermittlungen sind, war die Beschuldigte jeweils von der Polizei mit der Durchführung der Leichenschau beauftragt worden.“ Mit dem Ermittlungsverfahren wolle man auch „nach außen signalisieren, dass, wer so verfährt, mit Besuch von uns rechnen muss“, so Badle. Wenn sich Ärzte über eine zu geringe Vergütung der Leichenschau ärgerten, sei das berufspolitisch zu klären, nicht jedoch, indem sich einfach über die Gebührenordnung hinweggesetzt wird.

Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen hat im vorigen Jahr nach eigenen Angaben 159 Ermittlungsverfahren geführt und 2,9 Millionen Euro unrechtmäßig erworbenen Vermögens eingezogen.

Die Leichenschau Wiederholt und seit Jahren weisen Ärztekammer darauf hin, dass die Leichenschau nur nach GOÄ Ziffer 100 „Untersuchung eines Toten einschließlich Feststellung des Todes und Ausstellung des Leichenschauscheines“ mit 51 Euro abzurechnen ist. Zuzüglich Wegegeld und eventuellen Nachtzuschlägen können maximal 77 Euro angesetzt werden.

und seit Jahren weisen Ärztekammer darauf hin, dass die Leichenschau nur nach GOÄ Ziffer 100 „Untersuchung eines Toten einschließlich Feststellung des Todes und Ausstellung des Leichenschauscheines“ mit 51 Euro abzurechnen ist. Zuzüglich Wegegeld und eventuellen Nachtzuschlägen können maximal 77 Euro angesetzt werden. Allerdings gab es auch Ausnahmen. In Niedersachsen etwa erlaubte bis vor kurzem die Kammer, auch die Hausbesuchsziffer 50 bei der Leichenschau anzusetzen.

gab es auch Ausnahmen. In Niedersachsen etwa erlaubte bis vor kurzem die Kammer, auch die Hausbesuchsziffer 50 bei der Leichenschau anzusetzen. In mehreren Bundesländerndern laufen derzeit Ermittlungsverfahren wegen vermuteter Falschabrechung der Leichenschau

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich