Ärzte Zeitung online, 16.04.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Lebensmittel-Kennzeichnung

Ärzte kritisieren Ampel-Urteil

HAMBURG. Das Landgericht Hamburg hat am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen die Kennzeichnung von Lebensmittelverpackungen mit dem umstrittenen Infosystem Nutri-Score erlassen.

Erwirkt hatte sie der Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft.

Der Hersteller Iglo will in die Revision gehen. Die Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK) appellierte angesichts des Urteils an Ernährungsministerin Julia Klöckner, „noch in diesem Sommer eine neue Kennzeichnung für Deutschland vorzulegen“. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich