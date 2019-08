Ärzte Zeitung online, 15.08.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Bundessozialgericht

Krankengeld trotz später Krankmeldung

Wenn der Arzt die Krankmeldung verschickt, trägt der Versicherte kein Risiko. Krankengeld gibt‘s auch, wenn beim Versand etwas schiefgeht.

Den Krankenschein zu spät abgegeben? Wenn der Arzt daran Schuld ist, muss das den Versicherten nicht interessieren, so das BSG. © nmann77 / stock.adobe.com

KASSEL. Übernimmt ein Arzt den Versand von AU-Bescheinigungen, darf die Krankenkasse einen verspäteten Zugang nicht automatisch dem Versicherten zur Last legen und das Krankengeld verweigern. Das gilt jedenfalls dann, wenn der Patient die Bescheinigung gar nicht in die Hand bekommt und davon ausgehen kann, dass die Kasse dies billigt, urteilte das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel.

Laut Gesetz setzt der Anspruch auf Krankengeld voraus, dass die AU-Bescheinigung innerhalb von sieben Tagen bei der Kasse eingeht. Für die Vorlage bei der Kasse jedenfalls beim Krankengeld ist nach einem BSG-Urteil aus 2018 der Versicherte zuständig – selbst wenn ihn bei einer Verspätung kein Verschulden trifft.

In dem nun vom BSG entschiedenen Fall ging es noch um die bis 2016 verbreiteten Freiumschläge, mit denen Arztpraxen ihre AU-Bescheinigungen direkt an die jeweilige Kasse schicken konnten.

Der Kläger wurde nach Herzinfarkt vom Hausarzt als arbeitsunfähig eingestuft. Die Bescheinigung wurde ihm nicht ausgehändigt, vielmehr hatte der Arzt sie mit Freiumschlag pünktlich direkt an die Kasse versandt. Doch der Brief kam nicht an, was erst nach zwei Wochen auffiel. Erst danach wollte die Kasse Krankengeld zahlen.

Das BSG bestätigte, dass zwar grundsätzlich der Versicherte das Übermittlungsrisiko trägt. Hier liege jedoch ein Ausnahmefall vor. Denn der Kläger habe die Bescheinigung ja gar nicht ausgehändigt bekommen.

Er habe daher darauf vertrauen können, dass sein Hausarzt – wie damals üblich – die AU-Bescheinigung pünktlich an die Kasse verschickt. Angesichts der Freiumschläge hätten Arzt und Patient davon ausgehen dürfen, dass die Kasse dieses Vorgehen billigt. Eine Patientenpflicht, bei ihrer Kasse anzurufen und auf die zu erwartende AU-Bescheinigung hinzuweisen, bestehe nicht. (fl/mwo)

Bundessozialgericht Az.: B 3 KR 6/18 R und B 3 KR 18/18 R

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich