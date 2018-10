Ärzte Zeitung online, 22.10.2018 1

Rheinland-Pfalz

Arzneimittelausgaben 2017 im Plan

MAINZ. Die rheinland-pfälzischen Ärzte haben 2017 das mit den Krankenkassen vereinbarte Arzneimittel-Ausgabenvolumen knapp eingehalten. Damit wird es 2017 in Rheinland-Pfalz keine statistischen Auffälligkeitsprüfungen geben, teilt die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) mit.

Gleichzeitig warnt die KV RLP, dass das vereinbarte Ausgabenvolumen in 2018 überschritten werden könnte. Dafür spräche, dass der Anstieg der Arzneimittelkosten in den ersten acht Monaten dieses Jahres zwischen 4,0 und 6,6 Prozent über dem Vorjahreszeitraum liegt. Wenn sich diese Entwicklung fortsetze, so die KV RLP, müssten rheinland-pfälzische Ärzte kommendes Jahr mit Wirtschaftlichkeitsprüfungen für 2018 nach Zielquoten beziehungsweise fachgruppenspezifischen Fallwerten rechnen. (ato)

