Apothekerhonorar

Spekulationen dauern an

BERLIN. Nachdem unlängst Apothekermedien von einem Honorarüberhang der Branche zwischen 1,7 Milliarden bis zwei Milliarden Euro berichteten, den angeblich ein Gutachten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums konstatiert, will jetzt auch die "Bild-Zeitung" genauere Zahlen aus dem bis dato unveröffentlichten Report erfahren haben: Wie das Blatt am Donnerstag meldete, kassieren die selbstständigen Pharmazeuten für Lieferdienste an GKV-Versicherte jährlich 1,1 Milliarden Euro zuviel. Ein genauer Termin für die Veröffentlichung des Gutachtens steht nach wie vor nicht fest. 2015 hatte das BMWi eine Revision der Arzneimittelpreisverordnung angekündigt. Dazu sollte die Ertragslage der Apotheken neutral ermittelt werden. (cw)