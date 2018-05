Ärzte Zeitung online, 30.05.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



ProGenerika

Kommission stärkt Pharma-Standort

BERLIN. Der Branchenverband ProGenerika begrüßt die Initiative der EU-Kommission, die Produktion von Generika und Biosimilars in Europa zu liberalisieren. Die Kommission will künftig erlauben, Nachahmer hierzulande bereits dann herzustellen, wenn sie noch durch Patente oder ergänzende Schutzzertifikate vor Wettbewerb geschützt sind. Bisher ist das untersagt.

Die Produktion würde nur zu dem Zweck erlaubt, die Nachahmer in Länder zu exportieren, in denen die Schutzrechte bereits erloschen sind. Der Kommissions-Vorschlag könnte "dazu führen, dass der Produktionsstandort Deutschland gestärkt wird", so ProGenerika-Geschäftsführer Bork Bretthauer. EU-Parlament und Ministerrat müssen nun noch dem Vorschlag zustimmen. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich