Rheinland-Pfalz

Erste Digitale Rezeptsammelstelle geht bald an Start

LONGKAMP. Anfang Dezember wird die erste Digitale Rezeptsammelstelle in Longkamp/Rheinland-Pfalz offiziell in Betrieb genommen, so die Landesapothekerkammer und der LAV-Apothekerverband Rheinland-Pfalz. Rezeptsammelstellen schafften die Möglichkeit, die Arzneiversorgung von abgelegenen Orten ohne Apotheke aufrecht zu erhalten.

Üblicherweise würde dazu in diesen Ortschaften ein Briefkasten installiert, in den Rezepte eingeworfen würden. Die beauftragte Apotheke leert ihn.

Die in Longkamp in Betrieb gehende Digitale Rezeptsammelstelle ermögliche es Patienten, ihre Rezepte elektronisch an die für die Versorgung benannte Apotheke zu senden. (ato)

