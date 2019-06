Ärzte Zeitung online, 19.06.2019 1

Telematikinfrastruktur

Elektronisch gestützte AMTS wird wichtiger

DORTMUND. Das Projekt AdAM (Anwendung für digital unterstütztes Arzneimitteltherapie-Management) zur Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) bei Patienten mit Polypharmazie gewinnt ständig an Bedeutung. An dem aus Mitteln des Innovationsfonds geförderten Projekt der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und der Barmer beteiligen sich inzwischen über 950 Hausärzte, berichtete KVWL-Vorstand Thomas Müller auf der Vertreterversammlung in Dortmund.

Rund 6000 Barmer-Versicherte sind eingeschrieben, Tendenz steigend. „AdAM findet bundesweit Beachtung“, betonte Müller. Die Erfahrungen zeigen nach Müllers Einschätzung, dass die elektronisch gestützte AMTS ein Mehrwert in der Telematikinfrastruktur ist. (iss)

